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НДФЛ

Как для НДФЛ считать срок владения квартирой, которую вам подарили на этапе строительства

При продаже жилья НДФЛ не будет, если прошел минимальный срок владения (5 лет или 3 года). Для квартир в новостройках по ДДУ срок владения идет с даты полного расчета с застройщиком. А если будущая квартира получена в качестве подарка – от даты регистрации договора.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-04-05/6982.

Если квартира куплена по договору долевого участия (ДДУ), срок владения исчисляется не с даты регистрации права собственности, а с момента полной оплаты стоимости объекта по ДДУ.

При безвозмездной уступке права требования по ДДУ нюанс исчисления срока в НК не прописан.

В этом случае его надо считать с даты госрегистрации договора уступки, при условии, что даритель полностью рассчитался с застройщиком.

Минимальный срок владения жильем для разных ситуаций мы разбирали тут.

Кстати, если недостроенная квартира досталась вам от физлица бесплатно, НДФЛ с подарка платить не придется. Об этом сообщает Минфин в письме от 26.11.2021 № 03-04-05/96062.

То есть при получении в дар будущей квартиры в будущей новостройке платить НДФЛ надо будет только при ее продаже, если с даты получения подарка до даты сдачи дома прошло менее 5 лет. А сам подарок НДФЛ не облагается.

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