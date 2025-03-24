Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника на испытательном сроке

За дисциплинарные нарушения работодатель может сделать замечание, выговор или вообще уволить сотрудника. Но оштрафовать работника нельзя.

Роструд уточнил, что работодатель не может оштрафовать сотрудника во время испытательного срока за дисциплинарные нарушения.

Если работник совершил дисциплинарный проступок, то ему можно сделать выговор, замечание или вообще уволить, но штраф не предусмотрен.

«При совершении работником дисциплинарного проступка работодатель вправе привлекать его только к дисциплинарной ответственности в виде замечания, выговора или увольнения», — сказано на сайте онлайнинспекция.рф.

Согласно ч. 1 ст. 192 ТК, за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к работнику можно применять дисциплинарные санкции.