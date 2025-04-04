Мошенники от имени ФНС просят уточнить доходы по декларации

Злоумышленники убеждают, что физлицам срочно нужно подтвердить доходы за 2024 год. А потом просят назвать код из СМС-сообщения, чтобы записаться на прием в ИФНС.

ФНС предупредила о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят от имени налоговой и просят сдать декларацию 3-НДФЛ, чтобы подтвердить полученный в 2024 году доход. Иногда могут запросить еще и справку по форме 2-НДФЛ.

Такую просьбу мошенники объясняют тем, что работодатель некорректно предоставил сведения, а из-за этих ошибок может образоваться задолженность уже у физлица. Если не представить документы, угрожают штрафом.

В ходе разговора они настоятельно просят записаться на прием в ИФНС, а подтвердить запись нужно кодом из СМС-сообщения.

«Обращаем внимание, что сотрудники налоговых органов не производят запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают у налогоплательщиков персональные данные и коды из СМС-сообщений», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговики советуют сразу прерывать разговор с мошенниками, а если возникнут вопросы и подозрения, связаться с инспекторами по телефонам, которые есть на официальном сайте ФНС в разделе «Контакты».