Новые вакансии стали появляться в 10 раз реже

Спрос на рабочую силу начал снижаться. Если раньше количество вакансий росло на 40% год к году, то теперь — на 4%.

В первом квартале 2025 года спрос на рабочую силу стал постепенно снижаться. Онлайн-базы вакансий заметили сокращение темпов прироста объявлений о поиске сотрудников.

Если раньше в число вакансий увеличивалось на 40% год к году, то сейчас показатель упал до 4%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора «Авито Работы» Дмитрия Пучкова.

«Пока еще рано говорить о том, что мы уходим от "рынка соискателя", но, очевидно, наступает период нового равновесия», — сказал он.

На платформе hh.ru в феврале 2025 года соотношение активных резюме к вакансиям сравнялось с максимумом 2021 года. На одну вакансию приходится пять резюме.

По сравнению с февралем 2024 года больше всего вакансий появилось в логистике (+59%) и сегменте рабочего персонала (+49%). Число резюме сократилось в сфере транспорта (-19%), домашнего персонала (-16%) и в IT (-15%).

В компаниях по-прежнему сохраняется тенденция к удержанию сотрудников. Среди «синих воротничков» главной мотивацией остается повышение зарплаты.