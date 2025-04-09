Центробанк впервые выпустит рекомендации по рекламе вкладов

Из-за многочисленных жалоб клиентов на обман в рекламе ЦБ решил принять меры и объяснить, какой должна быть реклама вкладов.

Центробанк вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) готовит первые рекомендации для банков по информированию клиентов об условиях вкладов.

Сейчас регулятор получает множество жалоб на банки, которые в рекламе обещают выгодные условия, а на деле их не предоставляют. На фоне высокой ключевой ставки выросла и доходность по депозитам, но зачастую, чтобы получить максимум, клиентам нужно выполнить слишком много дополнительных условий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителя Банка России Михаила Мамуту.

«Перед заключением договора до клиента не всегда полностью и честно доводится информация о доходностях по вкладу. Не всегда ему понятно, что получение доходности связано с массой дополнительных условий. Действительно, такая проблема есть — мы видим по жалобам», — сказал Михаил Мамута.

ЦБ в своих письменных рекомендациях отметит, что расчет итоговой доходности должен быть честным и соответствовать тому, что сказано в договоре. Все дополнительные условия получения процентов должны быть там же, где клиент узнает информацию о них. Новые правила могут затронуть как таблицы ставок по депозитам, так и отображение информации о дополнительных надбавках к итоговой доходности.

«Рынку будет очень невыгодно игнорировать рекомендации ЦБ, поэтому так или иначе они будут соблюдаться», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В 2024 году средства россиян на вкладах достигли 57,6 трлн рублей, что на четверть больше, чем в 2023 году. Специалисты ВТБ считают, что рынок депозитов в 2025 году вырастет еще на 18% и превысит 68 трлн рублей.