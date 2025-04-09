С продажи унаследованной квартиры можно уменьшить НДФЛ: примеры расчета от налоговиков

На обязанность представления в 2025 году декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год влияет минимальный срок владения имуществом.

При наследстве это 3 года со дня смерти наследодателя. Тогда нет НДФЛ и не нужно сдавать декларацию.

Если 3 года не прошло, доход от продажи нужно задекларировать. Его можно уменьшить на одну из сумм по выбору:

фиксированный имущественный налоговый вычет в 1 млн рублей ;

учесть расходы наследодателя на покупку — тогда нужно приложить подтверждающие документы.

УФНС приводит два примера расчета НДФЛ.

Пример 1 Дочь получила в наследство квартиру от матери. Через год она продала ее за 2 млн рублей. Подтверждающих документов о расходах наследодателя на приобретение квартиры нет. Для уменьшения налоговой базы можно использовать вычет 1 млн. При продаже квартиры за 2 млн рублей налог к уплате составит: 130 тыс. рублей ((2 млн – 1 млн) х 13 %). Пример 2 Сын продал квартиру, унаследованную от отца, через два года за 2 млн рублей. Отец покупал квартиру за 1,5 млн, подтверждающие документы есть. Тогда налог с продажи наследства составит: 65 тыс. рублей ((2 млн – 1,5 млн) х 13 %).

Подать декларацию 3-НДФЛ о полученных доходах за 2024 год необходимо не позднее 30 апреля.