Клиенты ВТБ могут поставить самозапрет на снятие денег в банкомате по QR-коду

Чтобы клиенты не пострадали от мошенников, банк подключил возможность установить ограничение на снятие наличных в банкоматах.

У ВТБ появился функционал для защиты от мошенников, которые убеждают снять с карты все средства и положить их на «безопасный счет». В этой схеме участвуют банкоматы, поэтому клиенты банка могут установить самозапрет на снятие наличных.

«В приложении уже можно настроить ряд ограничений и лимитов, которые не позволят злоумышленникам легко вывести средства, даже если им удалось выведать коды для попадания в онлайн-банк», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Чтобы установить запрет на снятие и зачисление наличных по QR-коду через банкоматы, нужно в приложении ВТБ Онлайн зайти в раздел «Безопасность», выбрать вкладку «Самоограничения» и подключить функционал. Снять подобный запрет можно только при личном визите в отделение банка.

Недавно мы писали, что почти 8 млн россиян подключили самозапрет на оформление кредитов.