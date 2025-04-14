17 тысяч работодателей предложат вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

На ярмарке труда в регионах компании представят выше 370 тысяч вакансий.

18 апреля 2025 года начнется региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она пройдет в третий раз и привлечет 17 тыс. работодателей и больше 370 тыс. вакансий.

«Это широкая витрина возможностей для всех участников процесса. 18 апреля ярмарка одновременно стартует во всех регионах нашей страны. В этом году региональный этап охватит сразу более 2 тысяч площадок», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Больше всего площадок будет в Оренбургской области (свыше 100 точек), а также в Пермском и Красноярском краях, Республиках Марий Эл и Башкортостан, Омской, Ростовской областях и Крыму (50 площадок). Мероприятие пройдет в центрах занятости, колледжах и вузах.

У каждого региона запланирована собственная программа с учетом местного рынка труда. С полной программой мероприятий по каждому субъекту РФ можно ознакомиться на портале «Работа России».

Федеральный этап ярмарки пройдет 27 июня 2025 года.

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