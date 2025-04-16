Аналитики определили самые доходные профессии

Брокеры в Москве получают почти 300 тысяч рубелей, также в список высокооплачиваемых профессий попали агенты по недвижимости и frontend- разработчики.

Больше всего в России зарабатывают агенты по недвижимости — 178 204 рубля, frontend- разработчики — 153 864 и руководители проектов — 145 936.

Средняя зарплата по стране составляет 64 561 рубль, но в Москве этот показатель на 30% выше. Среди лидеров также оказались жители Нижневартовска, у которых средний доход составляет 83 482 рубля, Хабаровска (74 395), Сургута (68 963). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Dream Job.

В Москве больше всего получают брокеры (297 727 рублей), Product Owners (296 664) и генеральные директора (281 053). В Санкт-Петербурге средняя заплата 78 343 рубля, но больше всего зарабатывают агенты по недвижимости (187 500), руководители проектов (139 150) и frontend-разработчики (137 211).

В Екатеринбурге и в Новосибирске лидируют по окладу водители-экспедиторы, инженеры, финансовые консультанты, логисты и менеджеры по продажам. Их доходы в диапазоне от 92 до 74 тыс. рублей.

Менеджеры по работе с клиентами лидируют по зарплате в Казани, где получают 89 357 рублей, а также руководители отделов продаж (88 тыс.).

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