Эксперт по трудовым отношениям составил понятный алгоритм приема на работу в 2025 году. Смотрите видео!

Для оформления приема на работу нужно не только собрать пакет документов и оформить кадровые документы, но отчитаться о приеме. От правильности оформления приема во многом зависит бесконфликтность отношений с работником, а также наличие последствий, которые могут привести к трудовым спорам и штрафным санкциям.
В этом видео разберем:
Алгоритм оформления приема на работу.
Ограничения при приеме на работу.
Требования к трудовому договору.
Требования к учетным формам: личная карточка, трудовая книжка и др.
Запись в трудовой книжке и ЕФС-1.
Извещения о приеме военнообязанного.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Уже завтра вы сможете прочитать подробный конспект этого вебинара! Он появится в разделе «Конспекты».
Начать дискуссию