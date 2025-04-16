Эксперт по трудовым отношениям составил понятный алгоритм приема на работу в 2025 году. Смотрите видео!

Вы узнаете, как принять на работу сотрудника в 2025 году, а также какой нужен перечень документов и какие сдать отчеты о приеме на работу.

Для оформления приема на работу нужно не только собрать пакет документов и оформить кадровые документы, но отчитаться о приеме. От правильности оформления приема во многом зависит бесконфликтность отношений с работником, а также наличие последствий, которые могут привести к трудовым спорам и штрафным санкциям.

В этом видео разберем:

Алгоритм оформления приема на работу. Ограничения при приеме на работу. Требования к трудовому договору. Требования к учетным формам: личная карточка, трудовая книжка и др. Запись в трудовой книжке и ЕФС-1. Извещения о приеме военнообязанного.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Уже завтра вы сможете прочитать подробный конспект этого вебинара! Он появится в разделе «Конспекты».