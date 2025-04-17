Минцифры создаст систему проверки информации в резюме

У работодателей появится возможность проверить данные, которые кандидат указывает в резюме. Сделать это будет можно с согласия соискателя.

До конца 2025 года Минцифры собирается запустить систему проверки сведений, которые соискатели указывают в своих резюме.

Это будет работать следующим образом: соискатель отправляет резюме, в ответ работодатель посылает запрос на проверку. Если его принять, то компания сможет проверить образование и опыт работы кандидата.

«Любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно», — сказал глава министерства Максут Шадаев.

По мнению Шадаева, новый способ верификации существенно упростит процесс трудоустройства, сделает рынок труда более открытым и цивилизованным.

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