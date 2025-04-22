Депутаты поддержат работодателей, которые дают дополнительные гарантии многодетным сотрудникам

Работодатели смогут освободить от НДФЛ компенсации путевок в санаторно-курортные организации для многодетных сотрудников, а также оплату их дополнительных отпусков.

В Госдуму внесли депутатский законопроект, по которому от налогообложения освободят компенсации стоимости путевок на отдых для многодетных сотрудников.

От НДФЛ планируют освободить:

стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации для многодетных работников;

оплату дополнительных отпусков;

стоимость проезда работника в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно;

провоз багажа весом до 30 килограммов;

проезд неработающих членов семьи многодетных сотрудников.

По мнению авторов проекта, изменения подтолкнут работодателей к предоставлению дополнительных социальных гарантий, а также повысят лояльность сотрудников и снизят уровень бедности среди многодетных.

В 2023 году число многодетных семей достигло 2,4 млн, в них воспитывают 7,7 млн детей. По данным Росстата, доля малоимущих среди многодетных в 2022 году составила 30,5%, а в 2017 году была 51,5%. Несмотря на такую динамику, каждая третья семья остается малоимущей.

Если законопроект примут, он вступит в силу не ранее месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.