Депутаты поддержат работодателей, которые дают дополнительные гарантии многодетным сотрудникам

В Госдуму внесли депутатский законопроект, по которому от налогообложения освободят компенсации стоимости путевок на отдых для многодетных сотрудников.
От НДФЛ планируют освободить:
стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации для многодетных работников;
оплату дополнительных отпусков;
стоимость проезда работника в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно;
провоз багажа весом до 30 килограммов;
проезд неработающих членов семьи многодетных сотрудников.
По мнению авторов проекта, изменения подтолкнут работодателей к предоставлению дополнительных социальных гарантий, а также повысят лояльность сотрудников и снизят уровень бедности среди многодетных.
В 2023 году число многодетных семей достигло 2,4 млн, в них воспитывают 7,7 млн детей. По данным Росстата, доля малоимущих среди многодетных в 2022 году составила 30,5%, а в 2017 году была 51,5%. Несмотря на такую динамику, каждая третья семья остается малоимущей.
Если законопроект примут, он вступит в силу не ранее месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Продажа билетов открыта! Купить онлайн-билет
Начать дискуссию