Российские IT-специалисты снова популярны за рубежом

Иностранные работодатели нанимают программистов из РФ по договорам оказания услуг, от них не требуют переезда в другую страну.

В 2024 году иностранные компании увеличили прием на работу российских специалистов в сфере IT в два раза. Они наняли около 5 тыс. сотрудников.

Чаще всего программистов из РФ приглашают работать в китайские компании Huawei, Alibaba и Tencent, также активизировались европейские работодатели (SAP, Delivery Hero) и американские (Amazon, OpenAI). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Нынешний тренд не будет долгосрочным, скорее всего, такой рост связан с низкой базой, и, набрав нужное количество, иностранные компании перестанут нанимать российских IT-специалистов», — сказал председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич.

Зарубежные IT-компании стали чаще нанимать россиян и не требовать от них переезда. Спрос вырос со стороны Азии, Ближнего Востока и Европы.

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