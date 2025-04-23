Депутат предложил учитывать время простоя в стаж работы для получения отпуска

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, по которому в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, стоит включить время простоя по вине работодателя, работника или по независящим от них причинам.
Список обстоятельств, по которых сотрудник не работал, но за ним сохранялось место, перечислен в ст. 121 ТК. Это периоды:
временной нетрудоспособности;
служебной командировки;
учебного отпуска;
прохождения обязательных медицинских осмотров;
сдачи крови и ее компонентов;
участия в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения (работники в этом случае освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев);
исполнения работником государственных или общественных обязанностей;
профессионального обучения работника или его дополнительное образование с отрывом от работы (по направлению работодателя);
забастовки.
«Статья 121 ТК не содержит положений, прямо указывающих на включение в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, времени простоя по вине работника, по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — сказано в пояснительной записке.
По мнению Ярослава Нилова, законопроект поможет сократить число трудовых споров и конфликтных ситуаций между работниками и работодателями, а также снизит нагрузку на судебную систему.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Продажа билетов открыта! Купить онлайн-билет
Начать дискуссию