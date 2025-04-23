Депутат предложил учитывать время простоя в стаж работы для получения отпуска

Сейчас в ТК нет положений, которые прямо указывают, что в стаж входит период простоя. Это собираются исправить, чтобы снизить число споров.

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, по которому в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, стоит включить время простоя по вине работодателя, работника или по независящим от них причинам.

Список обстоятельств, по которых сотрудник не работал, но за ним сохранялось место, перечислен в ст. 121 ТК. Это периоды:

временной нетрудоспособности;

служебной командировки;

учебного отпуска;

прохождения обязательных медицинских осмотров;

сдачи крови и ее компонентов;

участия в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения (работники в этом случае освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев);

исполнения работником государственных или общественных обязанностей;

профессионального обучения работника или его дополнительное образование с отрывом от работы (по направлению работодателя);

забастовки.

«Статья 121 ТК не содержит положений, прямо указывающих на включение в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, времени простоя по вине работника, по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — сказано в пояснительной записке.

По мнению Ярослава Нилова, законопроект поможет сократить число трудовых споров и конфликтных ситуаций между работниками и работодателями, а также снизит нагрузку на судебную систему.