Работодатели стали чаще предлагать соискателям бесплатные парковки

В сервисах по поиску работы стало на 73% больше вакансий, где работодатели упоминают различные компенсации для будущих сотрудников.

В первом квартале 2025 года в два раза выросло число вакансий от компаний, которые предлагают соискателям в качестве привилегий бесплатные парковки.

Такой подход стал наиболее популярным в пищевой промышленностей. Число вакансий с оплаченными парковками составило 4,3% от всех объявлений, где указано это условие. Также парковки предлагают сотрудникам из сферы строительства (2,9%) и на производстве непродовольственных товаров (1,6%). Об этом сказано в исследовании Авито Работы.

«Работодатели активно используют дополнительные преимущества в описании вакансий, чтобы выделиться и привлечь лучших кандидатов. В I квартале текущего года число вакансий с упоминанием различных компенсаций стало больше на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Также работодатели активно предлагают оплату бензина: число таких вакансий выросло на 71%. На 67% чаще стали привлекать специалистов ДМС. Корпоративные скидки обещают на 46% больше компаний, подарки для детей сотрудников прибавили 43%, а компенсация мобильной связи появилась в 25% предложений о работе.

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