План противодействия нелегальной занятости на 2025-2027 годы поддержали в кабмине

Разработанные меры рассчитаны на период с 2025 по 2027 годы. План мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в ходе заседания 25 апреля 2025 года.

Утверждается, что план состоит из 18 мер на федеральном и региональном уровне. В их числе — сбор новой информации о рынке труда, в том числе о неработающих людях трудоспособного возраста и усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактики нарушений трудового законодательства.

Согласно документу, власти хотят до 15 июля 2025 года выявить долю и половозрастную структуру неработающих россиян трудоспособного возраста.

Этим займется Роструд. Затем Минтруд предложит Правительству до 1 марта 2026 года комплекс мероприятий для вовлечения этих людей в трудовую деятельность.

Также власти хотят сфокусироваться на студентах колледжей и вузов, которые в свободное от учебы время работают несистемно. То есть они входят в категорию «неработающих граждан трудоспособного возраста», но фактически присутствуют на теневом рынке труда.

Помимо этого, проект правительственного плана включает профилактические меры против серого найма. В частности, планируется до 15 июля 2025 года выявить и пресечь факты трудовой деятельности с нарушением порядка оформления трудовых отношений. Это поручат Роструду и МВД, которые затем отчитаются об этой работе перед правительством.

В борьбу с нелегальной занятостью включат и региональные власти, которые на 2027–2029 годы получат новые KPI по ее выявлению. Минтруд должен будет направить их в правительство в срок до 1 ноября 2026 года, следует из проекта плана.

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