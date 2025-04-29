❔ Что нужно сделать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы встать на учет в Росфинмониторинге

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» подняли тему о регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для бухгалтера, который оказывает услуги на аутсорсе. Пользователя интересует, что нужно сделать для этого и как пройти аккредитацию.
Первое, что нужно сделать, это пройти обучение. Оно не бесплатное, но сумма не критичная. Пользователи называют ценник в районе 2 тыс. рублей. Также понадобится:
разработать правила внутреннего контроля,
зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, чтобы проверять клиентов и сообщать финразведке о подозрительных операциях.
подать уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор.
Обучение и документы стоит подготовить до заключения первого договора на бухгалтерское обслуживание. Как только специалист начинает вести клиентов, он уже должен соблюдать 115-ФЗ. Согласно письму Росфинмониторинга от 26.10.2022 № 07-03-05/23303, антиотмывочное законодательство также должны соблюдать в самозанятые бухгалтеры.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Комментарии1
это если бухг.подписывает отчетность сам