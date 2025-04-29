❔ Что нужно сделать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы встать на учет в Росфинмониторинге

Большая часть бухгалтеров на аутсорсе не подозревают, что нужно зарегистрироваться в Росфинмониторинге еще до заключения первого договора на обслуживание клиента.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» подняли тему о регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для бухгалтера, который оказывает услуги на аутсорсе. Пользователя интересует, что нужно сделать для этого и как пройти аккредитацию.

Первое, что нужно сделать, это пройти обучение. Оно не бесплатное, но сумма не критичная. Пользователи называют ценник в районе 2 тыс. рублей. Также понадобится:

разработать правила внутреннего контроля,

зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, чтобы проверять клиентов и сообщать финразведке о подозрительных операциях.

подать уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор.

Обучение и документы стоит подготовить до заключения первого договора на бухгалтерское обслуживание. Как только специалист начинает вести клиентов, он уже должен соблюдать 115-ФЗ. Согласно письму Росфинмониторинга от 26.10.2022 № 07-03-05/23303, антиотмывочное законодательство также должны соблюдать в самозанятые бухгалтеры.