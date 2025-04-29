Новая налоговая политика освободит военнослужащих от страховых взносов

Выплаты сотрудникам, которые служат на СВО по контракту, не будут облагать страховыми взносами. Также взносы не будут исчислять и платить ИП, адвокаты и нотариусы с такими же контрактами.

Минфин подготовил законопроект с изменениями налоговой политики. Это затронет в том числе страховые взносы. Станет больше россиян, которые смогут их не уплачивать.

Проект Минфина предлагает освободить от обложения страховыми взносами выплаты сотрудникам, которые проходят военную службу на СВО по контракту. Это правило начнет работать вне зависимости от срока действия такого контракта.

Кроме того, ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, смогут не исчислять и не уплачивать страховые взносы за период прохождения военной службы по контрактам.

Мы сообщали, что Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики.

Недавно мы писали, что Минфин изменит подход к имущественным налогам. Участники СВО и их семьи получат льготы по земельному и транспортному налогу, а многодетные — налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.