Володин напомнил, что банки не могут в одностороннем порядке ухудшать условия договоров

Вячеслав Володин обратил внимание на жалобы россиян по поводу изменения банками условий пользования банковскими счетами и картами без согласия клиентов.

В частности, он утверждает, что финансовые организации вводят или повышают комиссию за снятие денег, повышают тариф на обслуживание, поднимают ставки по кредитам.

«Гражданам приходится в судебном порядке добиваться отмены таких решений, которые приводят к дополнительным финансовым тратам», — написал Володин в своем ТГ-канале.

Он напомнил, что по закону банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия. Кроме того, с марта вступили в силу изменения в закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ, согласно которым банки должны раскрывать все условия кредита и предупреждать о рисках.

В связи с этим спикер ГД обещает изучить правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано Комитету по финансовому рынку, добавил Володин.

Ранее мы писали, как клиенты заметили, что банки массово подключают им платные услуги. Но банки с этим не согласны.

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