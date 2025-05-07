😏 Можно ли наказать прошлого главбуха, если новый считает, что учет велся с ошибками? Бухгалтеры негодуют

Специалист попросил посоветовать способы наказать предыдущего главного бухгалтера, если баланс сдан неправильно. Коллеги возмутились: за что наказывать, если налоги посчитали и заплатили правильно. Бухгалтеры поделились историями из практики.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» коллегам задали вопрос: как можно наказать предыдущего главного бухгалтера? Такое желание у нового главбуха из-за того, что учет велся «абы как», баланс сдали неверно, человек не получал заработную плату с февраля.

Бухгалтеры и посмеялись, и возмутились.

«Скорее работник с них взыщет. Уволили — значит, претензий не было. Зарплату не выплатили. Сейчас она немножко подождет и в суд, взыскивать не выплаченную ЗП и проценты за просрочку», — написали в комментариях.

Также участники обсуждения напомнили, что за организацию бухгалтерского учета в компании отвечает руководитель. И вспомнили случаи из практики, когда бухгалтеру не приносят документы по расходам.

«Ответственные лица обычно считают, что если расходы при УСН 6% не учитываются, то собирать по ним документы — блажь бухгалтера, типа, тебе надо — ты и собирай», — поделились в чате.

Таких историй оказалось много — когда документы не дают хронически, и приходится каждый раз к отчетности на свой страх и риск заниматься «рисованием».

«А потом у них во всем бухгалтер виноват, конечно», — возмутились в чате.

Кроме того, бухгалтеров возмутило стремление нового главбуха искать ошибки в работе старого. Это посчитали желанием выслужиться перед руководством. Если все-таки проверили и нашли ошибки — уточненки никто не отменял, пишут участники обсуждения.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.