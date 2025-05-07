Новое интервью в Телеграме: что стало с создателем «Бухсофта»

Помните Алексея Коршунова — основателя «Бухсофта»? В 2015 году он рассказал Борису Мальцеву, как создавал один из первых конкурентов «1С». А в 2017-м продал бизнес медиахолдингу «Актион», читайте подробности сделки этом интервью: Интервью основателя «Бухсофт» об объединении с «Актион-МЦФЭР»: «Нет времени грустить, надо пахать». Что будет с 1С?.
Сегодня, почти 10 лет спустя, мы снова встретились. Алексей — уже совсем в другой роли. Он создал компанию, которая производит электрические квадроциклы, багги, мотоциклы и сноуборды. Причем делает это в России, на базе собственных разработок.
Почему он ушел из IT, как продавал «Бухсофт» и почему теперь делает «вещи» — поговорили об этом в новом интервью.
📲 Интервью идет в специальном Телеграм-канале: Алексей Коршунов. Бухсофт. Подписывайтесь, если хотите смотреть интервью в онлайн.
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Если есть вопросы задавайте). Донесу до Алексея