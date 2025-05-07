Новое интервью в Телеграме: что стало с создателем «Бухсофта»

До 2015 года он делал бухгалтерский софт. В 2017-м продал компанию «Актиону». А теперь — собирает электрические сноуборды, багги и квадроциклы. Мы снова поговорили с Алексеем Коршуновым — на этот раз о трансформации, бизнесе «в железе» и о том, каково это — оставить один успешный проект и начать все заново.

Помните Алексея Коршунова — основателя «Бухсофта»? В 2015 году он рассказал Борису Мальцеву, как создавал один из первых конкурентов «1С». А в 2017-м продал бизнес медиахолдингу «Актион», читайте подробности сделки этом интервью: Интервью основателя «Бухсофт» об объединении с «Актион-МЦФЭР»: «Нет времени грустить, надо пахать». Что будет с 1С?.

Сегодня, почти 10 лет спустя, мы снова встретились. Алексей — уже совсем в другой роли. Он создал компанию, которая производит электрические квадроциклы, багги, мотоциклы и сноуборды. Причем делает это в России, на базе собственных разработок.

Почему он ушел из IT, как продавал «Бухсофт» и почему теперь делает «вещи» — поговорили об этом в новом интервью.

📲 Интервью идет в специальном Телеграм-канале: Алексей Коршунов. Бухсофт. Подписывайтесь, если хотите смотреть интервью в онлайн.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.