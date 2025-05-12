Банки предложили переложить на мобильных операторов ответственность за ущерб от мошенников

Мобильные операторы не согласны разделить ответственность с кредитными организациями за действия мошенников. Сейчас нет точного способа определить номер злоумышленника, чтобы заблокировать его.

Банковской сообщество и Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложили Минцифры улучшить взаимодействие мобильных операторов и кредитных организаций. Например, операторы должны выявить номера мошенников и передать их банкам.

Если банк предупредили о подозрительном номере, но на него все равно разрешили сделать денежный перевод, то деньги пострадавшему клиенту вернет финансовая организация. Однако, если оператор не сообщил о мошенниках и не заблокировал номер, то он сам будет возмещать ущерб. О такой идее пишет «Коммерсант».

Правительство разработает критерии, по которым будут определять мошеннические звонки, а также порядок передачи информации банка.

«Сначала эту систему предлагаем запустить на большой четверке операторов и СЗКО, и только после того, как мы ее апробируем, оценим реальные технические параметры функционирования и затраты на ее масштабирование, можно будет перейти к интеграции данного функционала в создаваемую Минцифры государственную информационную систему антифрода и уже через нее выстраивать информационный обмен всех со всеми», — сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Представители оператора t2 рассказали, что сейчас нет точных способов определить вызов как мошеннический, а в работе аналитических моделей есть погрешности. Если до абонента не будут доходить нужные вызовы, то оператор не исполнит свою прямую обязанность — предоставить услуги связи.

«Мы не согласны с отраженным в законопроекте подходом. Оператор связи в отличие от банка не может контролировать денежные переводы граждан и не извлекает прибыль из денежных средств, размещенных на банковских счетах», — заявили в «Мегафоне».

Недавно мы писали, что телефонные мошенники используют новые технологии, в том числе дипфейки.

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