Работодателей начнут штрафовать за сокрытие производственных травм

Чтобы работодатели не пытались лично договориться с пострадавшими на производстве и замять несчастные случаи, их будут штрафовать до 150 тысяч рублей. Такое сокрытие лишает сотрудников прав на компенсации.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодателей начнут привлекать к административной ответственности за сокрытие информации о несчастном случае на производстве. Штраф составит до 150 тыс. рублей.

«Многие считают, что договориться с пострадавшим проще, чем расследовать происшествие <…> скрыв несчастный случай, работодатель не только ограничивает права работника на гарантии и компенсации, но создает избыточную нагрузку на судебную систему и систему государственного контроля (надзора)», — сказано в пояснительной записке.

Если скрыть сведения о несчастном случае или производственной травме сотрудника, физлицам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам и предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тыс., а юридические лица заплатят от 100 до 150 тыс.

Согласно проекту, за повторные нарушения физлиц ждет наказание от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица — от 30 до 40 тыс., а компании — от 150 до 250 тыс. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С 2019 года по 2024 годы было выявлено 5 007 сокрытых несчастных случаев, из которых 1277 — с летальным исходом. Удельный вес сокрытых несчастных случаев из года в год — свыше 11% от числа всех расследованных инцидентов с тяжелым и смертельным исходом.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.