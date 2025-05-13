В план противодействия нелегальной занятости до 2027 года вошли 18 мероприятий контроля

Правительство утвердило план по противодействию нелегальной занятости на 2025-2025 годы. Он включает 18 мероприятий контроля, их результативность будут оценивать на основании ежеквартального мониторинга Роструда и региональных органов власти.
Особое внимание при проверках будут уделять выявлению и пресечению неоформленных трудовых отношений или подмене их гражданско-правовыми.
«Задача — создать такие условия на рынке труда, которые позволят работающим гражданам пользоваться всеми предусмотренными социальными гарантиями — отпусками, больничными, выплатами в связи с рождением ребенка и уходом за ним», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.
Также он добавил, что важно предупредить ситуации, когда физлица по тем или иным причинам вынуждены соглашаться работать без трудового договора.
Контролировать выполнение плана будет Минтруд, а Роструд проверит деятельность региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.
По данным Роструда, с 2022 по 2024 год удалось легализовать трудовые отношения более чем с 2,2 млн работников. Это 98% от числа выявленных нарушений.
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