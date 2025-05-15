👍 Личным кабинетом на сайте Роструда теперь смогут управлять бухгалтеры и кадровики

Если есть учетная запись юрлица на Госуслугах, управление ЛК на портале «Онлайнинспекция.рф» можно дать сотрудникам.

Личным кабинетам на сайте «Онлайнинспекция.рф» добавили функционал: теперь ими смогут управлять сотрудники, которым работодатель даст такие права, а не только руководитель.

Для этого нужна учетная запись юрлица на Госуслугах, пишет Роструд. Подключить к работе на сайте можно любых сотрудников — бухгалтеров, кадровиков, юристов и т. д. Как это сделать:

Юрлицо регистрируется на Госуслугах. Руководитель авторизуется на сайте Онлайнинспекции через учетную запись юрлица. Сотрудник регистрируется на Госуслугах. Руководитель назначает ему роль «Администратора организации». Сотрудник авторизуется на сайте Онлайнинспекции, выбрав вход через юридическое лицо.

На портале Роструда можно:

проверять и платить штрафы;

отвечать на обращения работников — до того, как они пожалуются в трудовую инспекцию;

обмениваться документами с инспекцией;

запросить информацию о категории риска для организации.

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