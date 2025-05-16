🔎 ФАС и ФНС советуют проверять юрлиц и ИП при проведении закупок

Чтобы минимизировать риски компаний и ИП, которые участвуют в закупках, ведомства рекомендуют пользоваться бесплатными сервисами для оценки их деятельности.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ФНС подписали совместное письмо с рекомендацией проверять контрагентов при закупках товаров, работ и услуг.

«Выполнение этой рекомендации поможет минимизировать риски недобросовестного участия в закупках, создаст более комфортные условия для законного ведения бизнеса, а также повысит прозрачность в процессах государственных и муниципальных закупок», — сказано на сайте ФНС.

Сервисы оценки учитывают финансовую стабильность бизнеса, наличие нарушений в прошлой деятельности и другие критерии финансово-хозяйственной деятельности поставщиков. Пользователи получат результаты анализа в выписке. Проверить ее достоверность можно, считав QR-код на документе. Информацию предоставляют бесплатно.

Кроме того, ведомства советуют в положениях о закупке указать возможность применять сервисы оценки во время проверок контрагентов при определении единственного поставщика.

Кстати, у «Клерка» есть свой бесплатный сервис проверки контрагентов по 40+ источникам.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.