Работодателей хотят обязать учитывать надбавки при оплате работы в выходные

Сейчас работодатели должны включать компенсационные и стимулирующие выплаты в сумму сверхурочных. Однако такого правила нет для оплаты труда в выходные и праздничные дни. Чтобы это уровнять, депутаты подготовили законопроект.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели будут обязаны включать компенсационные и стимулирующие выплаты в оплату работы сотрудников на выходных и праздниках. Сейчас надбавки учитывают только при расчете сверхурочных.

Некоторые работодатели, чтобы сэкономить на оплате труда, привлекают сотрудников к работе в выходные и праздничные дни вместо того, чтобы давать им задачи сверх норм рабочего времени. Депутаты хотят это исправить, чтобы дополнительные выплаты и надбавки учитывались как при работе в выходные и праздничные дни, так и при переработках.

«Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни доставляет работникам значительно больше сложностей, чем сверхурочная работа в рабочие дни, и потому должна соответственно вознаграждаться.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.