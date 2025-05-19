Работодателей хотят обязать учитывать надбавки при оплате работы в выходные

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели будут обязаны включать компенсационные и стимулирующие выплаты в оплату работы сотрудников на выходных и праздниках. Сейчас надбавки учитывают только при расчете сверхурочных.
Некоторые работодатели, чтобы сэкономить на оплате труда, привлекают сотрудников к работе в выходные и праздничные дни вместо того, чтобы давать им задачи сверх норм рабочего времени. Депутаты хотят это исправить, чтобы дополнительные выплаты и надбавки учитывались как при работе в выходные и праздничные дни, так и при переработках.
«Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни доставляет работникам значительно больше сложностей, чем сверхурочная работа в рабочие дни, и потому должна соответственно вознаграждаться.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
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Комментарии1
задолбали навязывать работодателю, что делать и как кому платить, все равно, чтобы законотворцы не придумывали, оплата будет зависеть от ценности самого работника и результатов его труда