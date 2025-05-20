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На Госуслугах появился сервис для защиты от мошенников

Новый сервис для защиты от мошенников собрал целый комплекс мер. Например, можно установить самозапрет на кредиты, подать жалобу на подозрительный звонок или интернет-ресурс, а также пройти курсы по информационной безопасности.

На портале Госуслуги запустили новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от интернет-мошенников. Он поможет пользователям повысить свою цифровую грамотность, обезопасить себя от общения с преступниками, а также поможет тем, кто уже столкнулся со злоумышленниками.

В сервисе представлен комплекс мер для защиты, включая самозапрет на кредиты, возможность проверить свою кредитную историю, число оформленных сим-карт, сведения о подозрительных звонках. Там же можно подать жалобу на вредоносный интернет-ресурс.

«Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками. В частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ», — сказано на сайте правительства.

Кроме того, сервис позволит проверить свой уровень цифровой грамотности, а также записаться на курсы по информационной безопасности.

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