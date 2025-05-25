Командировку нужно оплатить, даже если работник не выполнил служебное задание

Работодатель должен платить средний заработок и компенсировать командировочные расходы при любом результате командировки. Но можно наказать сотрудника.

Если работник в командировке не выполнил служебное задание, ему все равно полагается оплатить средний заработок и возместить расходы, связанные со служебной командировкой, согласно ст. 167 ТК, сообщает Роструд.

Что нужно компенсировать, перечислено в ст. 168 ТК:

расходы на проезд;

расходы по найму жилья;

суточные;

иные расходы, понесенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Но при этом работодатель имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, так как сотрудник должен исполнять их добросовестно (ч. 2 ст. 21 ТК).

Поэтому, если работник не выполнил служебное задание, работодатель может сделать ему замечание, выговор или даже уволить.

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