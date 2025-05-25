Командировку нужно оплатить, даже если работник не выполнил служебное задание

Если работник в командировке не выполнил служебное задание, ему все равно полагается оплатить средний заработок и возместить расходы, связанные со служебной командировкой, согласно ст. 167 ТК, сообщает Роструд.
Что нужно компенсировать, перечислено в ст. 168 ТК:
расходы на проезд;
расходы по найму жилья;
суточные;
иные расходы, понесенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Но при этом работодатель имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, так как сотрудник должен исполнять их добросовестно (ч. 2 ст. 21 ТК).
Поэтому, если работник не выполнил служебное задание, работодатель может сделать ему замечание, выговор или даже уволить.
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