17% россиян проголосовали за налог на профессиональное безделье

Рантье, детям богатых родителей и домохозяйкам предложили платить в бюджет фиксированный размер НДФЛ и вносов в ОМС. 63% россиян выступили против такой идеи.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести налог для неработающих, но обеспеченных россиян. В эту категорию попадут рантье, домохозяйки и дети богатых родителей.

По мнению профессора, профессиональные бездельники должны уплачивать в бюджет фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС.

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, что эту идею поддерживают только 17% жителей страны. Остальные 63% резко против, их основной аргумент — деньги, которые домохозяйкам дает муж, уже и так были обложены налогом. Если у них нет собственных доходов, значит и налоги платить не нужно.

Также участники опроса заявили, что домохозяйки и так работают бесплатно, «пытаясь развивать институт семьи».

В 2022 году депутаты от ЛДПР вносили в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, однако документ отклонили после первого чтения.