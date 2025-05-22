ЦОК 8 Конференция 16.04 Мобильный
Налоги, взносы, пошлины

17% россиян проголосовали за налог на профессиональное безделье

Рантье, детям богатых родителей и домохозяйкам предложили платить в бюджет фиксированный размер НДФЛ и вносов в ОМС. 63% россиян выступили против такой идеи.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести налог для неработающих, но обеспеченных россиян. В эту категорию попадут рантье, домохозяйки и дети богатых родителей.

По мнению профессора, профессиональные бездельники должны уплачивать в бюджет фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС.

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, что эту идею поддерживают только 17% жителей страны. Остальные 63% резко против, их основной аргумент — деньги, которые домохозяйкам дает муж, уже и так были обложены налогом. Если у них нет собственных доходов, значит и налоги платить не нужно.

Также участники опроса заявили, что домохозяйки и так работают бесплатно, «пытаясь развивать институт семьи».

В 2022 году депутаты от ЛДПР вносили в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, однако документ отклонили после первого чтения.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.

Купить онлайн-билет

Начать дискуссию

Интересные материалы