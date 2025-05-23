❗ Минфин предлагает расширить налоговые льготы для бизнеса и населения

Кабмин одобрил новые поправки Минфина в НК РФ. Планируется увеличить помощь семьям с детьми и снизить налоговую нагрузку для некоторых сфер бизнеса.

Правительство одобрило поправки Минфина ко второму чтению законопроекта об изменениях в НК.

Что предлагает Минфин:

Расширить налоговые льготы для помощи семьям с детьми.

Необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату на каждого ребенка повысят с 50 тыс. рублей до 1 млн. Это помощь, которую работодатель может оказать при рождении или усыновлении ребенка.

Также предлагается разрешить учитывать такие расходы работодателей как внереализационные в базе по налогу на прибыль.

Имущество (кроме денег), работы, услуги, полученные безвозмездно на нужды СВО, предлагается не учитывать в налоговой базе. Также разрешат не включать во внереализационные расходы стоимость такого имущества (работ и услуг), а также уменьшать на эти расходы полученные доходы при определении объекта налогообложения.

Налогоплательщики на ЕСХН и на УСН тоже смогут учитывать стоимость такого имущества в расходах.

Действие нулевой ставки НДС для гостиниц продлят до 2030 года.

Лимит для предприятий общепита для освобождения от НДС предлагается повысить с 2 до 3 млрд рублей.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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