При оплате работы в выходной или праздничный день учитывают компенсационные и стимулирующие выплаты

Рассчитывать выплату за работу в выходной или праздник только из оклада – неправильно.

На сайте Онлайнинспекции.рф задали вопрос, правильно ли рассчитывают на предприятии зарплату за выход в выходной или праздничный день только по окладу.

«Неправильно. При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты», — ответили в Роструде.

Такое толкование ст. 153 ТК дал Конституционный суд в постановлении от 28.06.2018 № 26-П.

Работу в выходныи и праздники оплачивают:

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

если труд оплачивают по дневным и часовым тарифным ставкам – не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

получающим оклад – не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день входит в пределы месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада – если работа сверх месячной нормы рабочего времени.

Кроме того, сотруднику можно дать другой день отдыха. Тогда работу в выходной или праздник оплачивают в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК).

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