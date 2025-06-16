Роструд: при индексации в допсоглашении нужно прописать новый размер оклада, а не только коэффициент

Если фактический размер оклада изменился после индексации, это нужно оформить письменно.

На сайте Онлайнинспекции.рф задали вопрос об индексации зарплаты: нужно ли в дополнительном соглашении к трудовому договору писать новый размер оклада, или можно указать только коэффициент индексации.

В допсоглашении должен быть указан размер оклада, если он фактически изменяется, ответил Роструд. Так как условия труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада, — это обязательные условия трудового договора. А изменение его установленных условий нужно оформлять в письменном виде: ст. 72 ТК.

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