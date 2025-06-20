Гендиректор может подписать приказ о премии самому себе

Приказ о премировании подписывает руководитель. Даже если премия выписана ему.

Генеральный директор может подписывать приказ о премировании, если уже есть подписанное решение учредителей ООО. Даже если это приказ о премировании самого гендиректора, считает Роструд.

Об этом говорится в ч. 6 ст. 20 ТК: обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются органами управления юридического лица или уполномоченными ими лицами.

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