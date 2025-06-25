Клиентов банков и МФО защитят от неправомерных действий этих организаций

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о дополнительной защите прав клиентов МФО и банков.

Норму о необходимости отчета перед ФССП о взыскании долгов, действующую для коллекторов, хотят распространить на кредитные и микрофинансовые организации, которые сами занимаются возвратом просроченных долгов.

«Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилит государственный надзор за данными организациями», — написал спикер ГД Вячеслав Володин.

Мера затронет 350 банков и более 900 МФО.

Закон позволит установить общие правила взыскания долгов, среди которых:

частота взаимодействия с должниками;

общение с ними в установленное законом время;

отсутствие психологического давления.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.