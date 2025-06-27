Роструд: в 2025 году выявили более 6 тысяч случаев неформальной занятости иностранцев

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.