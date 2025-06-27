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Работники из ЕАЭС

Роструд: в 2025 году выявили более 6 тысяч случаев неформальной занятости иностранцев

На IV Евразийском экономическом форуме предложили работать над безопасными условиями труда для граждан стран ЕАЭС.

Замглавы Роструда Иван Шкловец принял участие в IV Евразийском экономическом форуме, где выступил с докладом о необходимости формирования единых подходов к защите трудовых прав граждан стран ЕАЭС.

По его словам, в 2025 году трудовые инспекции выявили более 6 тысяч случаев неформальной занятости иностранных работников, включая граждан стран ЕАЭС.

Большинство работодателей добровольно привели трудовые отношения в соответствие с законодательством.

По итогам сессии Роструд предложил включить в План мероприятий ЕАЭС новое направление — разработку единых подходов к обеспечению безопасных условий труда для работников из стран ЕАЭС.

Автор

Михаил Жуховицкий
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