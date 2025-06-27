Арендодатель платит налоги одним из трех способов, но свободного выбора нет

При получении доходов от аренды недвижимого имущества арендодатель может выбрать наиболее выгодную для себя систему налогообложения и статус.

Действующее законодательство позволяет выбрать способ уплаты налогов, исходя из условий ведения бизнеса и целевого назначения помещения.

Арендодатель уплачивает налоги одним из трех способов, объясняет УФНС:

как физическое лицо с уплатой налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

как лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД);

как индивидуальный предприниматель (НДФЛ).

Выбор зависит от регулярности получаемых доходов, статуса жилья (жилое/нежилое), использования труда наемных работников и др.

Если недвижимость сдает физлицо без статуса, ставка налога — 13% от полученных доходов. Пo итогам года необходимо заполнить декларацию о полученных доходах по форме 3-HДФЛ. Сделать это проще всего в личном кабинете налогоплательщика.

Самозанятым налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог» на основании сформированных чеков по постулениям от арендатора. Ставка НПД: 4% — при сдаче в аренду физлицам и 6% предпринимателям или юрлицам.

Применять НПД можно исключительно при сдаче в аренду жилой недвижимости. В случае предоставления в аренду нежилых (офисных) помещений или апартаментов необходимо зарегистрироваться в качестве ИП.