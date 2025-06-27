ЦОК КПП ОСНО 26.06 Мобильный
Арендные отношения

Арендодатель платит налоги одним из трех способов, но свободного выбора нет

При получении доходов от аренды недвижимого имущества арендодатель может выбрать наиболее выгодную для себя систему налогообложения и статус.

Действующее законодательство позволяет выбрать способ уплаты налогов, исходя из условий ведения бизнеса и целевого назначения помещения.

Арендодатель уплачивает налоги одним из трех способов, объясняет УФНС:

  • как физическое лицо с уплатой налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

  • как лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД);

  • как индивидуальный предприниматель (НДФЛ).

Выбор зависит от регулярности получаемых доходов, статуса жилья (жилое/нежилое), использования труда наемных работников и др.

Если недвижимость сдает физлицо без статуса, ставка налога — 13% от полученных доходов. Пo итогам года необходимо заполнить декларацию о полученных доходах по форме 3-HДФЛ. Сделать это проще всего в личном кабинете налогоплательщика.

Самозанятым налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог» на основании сформированных чеков по постулениям от арендатора. Ставка НПД: 4% — при сдаче в аренду физлицам и 6% предпринимателям или юрлицам.

Применять НПД можно исключительно при сдаче в аренду жилой недвижимости. В случае предоставления в аренду нежилых (офисных) помещений или апартаментов необходимо зарегистрироваться в качестве ИП.

Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
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