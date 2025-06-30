Уже через два года после выпуска медианная зарплата по востребованным направлениям существенно превышает общероссийскую

На Всероссийской ярмарке трудоустройства-2025 обсудили прием на работу молодежи. Востребованные на рынке труда направления обучения дают больше возможностей.

Одна из главных задач на рынке труда сегодня — помочь молодым людям формировать индивидуальный персональный трек карьерного роста. Для решения этой задачи применяют разные инструменты:

индивидуальное сопровождение выпускников;

прогноз кадровой потребности;

рейтинги трудоустройства выпускников.

Об этом заявил в ходе дискуссии на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы стараемся готовить специалистов под запрос рынка труда. За три года реализации федерального проекта “Профессионалитет” мы сдружили образовательные организации с работодателями. Студенты получили уверенность в гарантированном трудоустройстве после завершения обучения, так как работодатель участвует во всех процессах подготовки специалиста под свои запросы», – добавил замминистра просвещения Владимир Желонкин.

По словам директора института исследований экономики «Яков и партнеры» Елены Кузнецовой, востребованные на рынке труда направления обучения дают больше возможностей по трудоустройству, для карьерного и профессионального роста.

«Согласно опросу руководителей предприятий, главная проблема работодателей сейчас — это дефицит кадров, об этом заявили 48% опрошенных компаний самых разных отраслей. При этом в качестве востребованных они называют не только ИТ, но и квалифицированных рабочих, операторов АСУ, специалистов по логистике и многие другие специальности. Данные по фактическому трудоустройству и доходам недавних выпускников подтверждают, что сейчас востребованные специальности есть в самых различных направлениях. Уже через 2 года после выпуска из колледжа или из бакалавриата медианная зарплата по востребованным направлениям подготовки существенно превышает общероссийскую зарплатную медиану», — рассказала Елена Кузнецова.

Она рекомендует выпускникам выбирать востребованную специальность. Для этого можно воспользоваться рейтингом Минтруда, который базируется именно на данных об уровне трудоустройства и уровне зарплаты по направлениям.

Ранее мы писали, что каждый год на рынке труда требуется 2 млн молодых людей.

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