👋 Сотрудника можно не предупреждать о сокращении, если он не будет уволен

При переводе работника с сокращенной должности на новую работодателю нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Роструд объяснил, когда работодатель может не предупреждать сотрудника о сокращении его должности.

На предприятии можно столкнуться с ситуацией, когда из штатного расписания исключили одну должность, но взамен ввели другую. Например, вместо специалиста первой категории сотрудник будет значиться ведущим специалистом. О подобном сокращении можно не предупреждать сотрудника.

«Если работник не будет уволен в связи с сокращением численности или штата организации, то предупреждать его о сокращении должности, с которой он будет переведен не нужно», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если работодатель исключил одну должность и перевел сотрудника на другую, то ему нужно заключить с работником допсоглашение к трудовому договору и внести запись в трудовую книжку. Перевести сотрудника можно в любое время, но по договоренности с ним.