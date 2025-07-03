🔥 Бухгалтерам важно подготовиться к изменениям 2026 года: как это сделать

В 2026 году нас ждет еще одна налоговая реформа. УСН, по крайней мере для торговли, могут вообще отменить, а полномочий у налоговиков станет больше. И это не все изменения.

Власти готовят на 2026 год очередную налоговую реформу. Достанется плательщикам УСН: кроме того, что они с начала 2025 года платят НДС, заговорили о полной отмене упрощенки, как минимум – для торговли.

Вдобавок Минфин подготовил масштабный законопроект, где изложил очередные основные изменения налоговой политики на самые ближайшие годы практически по каждому налогу!

Также поменяют правила постановки на налоговый учет и снятия с него. Еще с 01.04.2026 Минфин поменял порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов.

Как бухгалтеру подготовиться ко всем новшествам? Мы стараемся в новостях вовремя сообщать об изменениях и разъяснениях, но чтобы ответить на все вопросы, нужна более масштабная и основательная подготовка.

Все ответы на вопросы бухгалтеров в 2025 и 2026 годах мы собрали в совершенно новом уникальном практикоориентированном курсе «Профессия Главный бухгалтер». Кроме актуальных знаний и разъяснений, мы подготовили возможность практики на симуляторе главного бухгалтера.

Вы научитесь работать в 1С:Бухгалтерия 8.3 и в 1С:ЗУП. Кроме того, попрактикуетесь в работе с Excel, Google Таблицами, СБИС, Такском и Контур.Диадок. Получите чек-листы и шаблоны, которые можно сразу использовать в работе.

На протяжении всего курса вы будете получать поддержку от экспертов-практиков. Каждый месяц у вас будет по 6 онлайн-встреч!

После прохождения курса получите диплом о профпереподготовке с регистрацией в ФИС ФРДО.

Чтобы быть не только в курсе новостной повестки 2025-2026, но и превратить свой бухгалтерский опыт в высокий доход, переходите в программу курса «Профессия Главный бухгалтер» и записывайтесь!