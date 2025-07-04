📧 Роструд: уведомить о приостановке работы по электронной почте или мессенджеру нельзя

О приостановке работы из-за невыплаты зарплаты нужно письменно уведомить работодателя. Поэтому отправить скан заявления с подписью по электронным каналам связи не получится.

Роструд спросили, можно ли отправить по электронной почте работодателю скан уведомления с подписью о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты свыше 1,5 месяцев.

«Нет, возможность направления электронного образа заявления (его направление на бумажном носителе, преобразованном в электронную форму путем сканирования или фотографирования с сохранением его реквизитов) по электронной почте или через мессенджеры ТК не предусмотрена», — ответило ведомство.

Если работнику задерживают зарплату на срок более 15 дней, он имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Но об этом нужно уведомить работодателя в письменной форме: ч. 2 ст. 142 ТК.

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