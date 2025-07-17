Дачу можно разделить на два участка и продать без НДФЛ

При разделении или объединении земельных участков образуются новые участки. Но срок владения этими новыми участками для целей НДФЛ теперь не обнуляется.

С 2025 года действует новое правило, поясняет Минфин в письме от 03.4.2025 № 03-04-05/33157.

Если один участок разделили на два (но именно только на 2, а не на 3 и т. д.), то срок владения новыми участками идет от даты приобретения исходного участка. Если несколько участков объединили в один, то срок владения для него идет от даты приобретения последнего из объединенных участков.

Эти правила касаются не всех земельных участков, а только тех, у которых предназначение для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства, огородничества, гаражей.

В 2024 году это правило не работало, предупреждает Минфин.

Если старый участок разделили на новые в 2024 год и продали их тоже в 2024 году, то придется платить НДФЛ, потому что срок владения – маленький.

Если старый участок разделили на новые в 2024 год и продали их в 2025 году, то налога не будет, потому что срок владения считают по-новому и он большой.

Как считать минимальный срок владения и как в 2025 году продать земельный участок без НДФЛ мы рассказывали тут.