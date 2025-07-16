Какой налог платить с продажи земельного участка в 2025 году и когда налога не будет

Сколько нужно владеть земельным участком, чтобы не платить налог при продаже в 2025 году

Земельный участок, которым вы владели в течение минимального предельного срока владения или больше можно продать без налога.

Какой срок владения считается минимальным?

В общем случае это 5 лет. Но есть и другие случаи, когда минимальный срок владения меньше.

Минимальный срок владения составляет 3 года при продаже земельных участков, которые были получены:

по наследству (неважно, от кого);

по дарению от члена семьи или близкого родственника;

в результате приватизации;

по договору ренты.

Назначение земли при этом значения не имеет.

Минимальный срок владения – нулевой, если это земельный участок, на котором стоит жилой дом и землю вместе с домом продает семья с двумя и более детьми.

При этом должны соблюдаться условия для этой льготы (покупка нового жилья лучше прежнего и отсутствие другого жилья лучше нового). Условия льготы по НДФЛ при продаже недвижимости семьями с детьми мы разбирали тут. Кстати, скоро эту норму НК о льготах для семей с 2 детьми поменяют. Про будущие поправки в НК читайте тут.