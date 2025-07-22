Повысить зарплату работнику можно в любой день

Работодатель и работник могут подписать допсоглашение о повышении зарплаты в середине месяца. Там же можно прописать, когда это условие вступит в силу.

Минтруд ответил на вопрос, можно ли повысить оклад работнику в середине месяца, чтобы дополнительное соглашение к трудовому договору действовало с момента подписания.

ТК не ограничивает по времени заключение сторонами трудового договора допсоглашений, отмечает ведомство в письме от 04.07.2025 № 14-1/В-831.

Условия оплаты труда, в том числе размер оклада, обязательно нужно включать в трудовой договор: ст. 57 ТК.

Изменять условия трудового договора можно по соглашению сторон этого договора: ст. 72 ТК. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

То есть, поменять условия оплаты труда работодатель и работник могут, заключив допсоглашение к трудовому договору. Срок вступления в силу изменений можно оговорить в самом дополнительном соглашении.

Таким образом, работодатель и работник могут договориться о повышении оклада, в том числе в середине месяца и подписать соответствующее допсоглашение с условием о вступлении в силу с даты подписания.

Научим рассчитывать и начислять зарплату на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы научитесь оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 руб. вместо 18 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».