❌ Штрафовать работника во время испытательного срока нельзя

За нарушения применяют только замечания, выговоры или увольнение.

Работодатель не имеет права штрафовать работника во время испытательного срока за дисциплинарные нарушения. Такой ответ дает Роструд на сайте Онлайнинспекции.

«При совершении работником дисциплинарного проступка работодатель вправе привлекать его только к дисциплинарной ответственности в виде замечания, выговора или увольнения», — отметило ведомство.

Это установлено в ч. 1 ст. 192 ТК: за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель может применять такие дисциплинарные взыскания: