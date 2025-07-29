🏡 Землю под домом можно продать без НДФЛ через 3 года, если этот дом – единственное жилье

Минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ при ее продаже – 5 лет. Но для единственного жилья – 3 года.

Для земельного участка действуют те же правила о минимальном сроке владения, если на нем стоит жилой дом.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.05.2025 № 03-04-05/45516.

Для 3-летнего срока должно соблюдаться условие: на момент продажи в собственности человека (включая совместную собственность супругов) не должно быть другого жилья. Исключение – жилье, купленное за 90 дней до продажи.

Если этот дом – единственное жилье, то и сам дом, и землю под ним можно продать без НДФЛ через 3 года.

Минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях смотрите здесь.

Нюансы НДФЛ с продажи земельных участков мы разбирали тут.