В компаниях вырос спрос на директоров по искусственному интеллекту

Топ-менеджеры, которые работают с ИИ, получают от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их ищет не только крупный бизнес, но и средние компании, которым интересна цифровизация.

За последние месяцы спрос на директоров по искусственному интеллекту (ИИ) вырос в 2-3 раза. В обязанности специалиста входит интеграция ИИ-помощников, управление данными, взаимодействие с IT- и бизнес-подразделениями.

Работодатели готовы платить таким топ-менеджерам от 500 тыс. до 1 млн рублей. Если раньше директоры по ИИ интересовали только крупные предприятия, то сейчас к их поиску присоединился и средний бизнес. Об этом пишут «Известия».

«Их задача — не просто внедрять ИИ, а определять, как искусственный интеллект поможет достичь целей компании или госучреждения — например, увеличить продажи. Они находят задачи, где ИИ действительно может помочь, а не внедряют технологии "просто потому, что это модно"», — объяснил главный инженер компании «Рокет Контрол» Павел Приходько.

Например, в компании X5 внедряют роботизацию, чтобы решить проблему с дефицитом кадров. В «Северстали» уже есть директор по цифровой трансформации, экономический эффект от его решений составил более 2 млрд рублей. Там ожидают, что к 2030 году 90% сотрудников и 90% процессов будут применять наработки ИИ. Компании «Авито» новые технологии обеспечат не менее 21 млрд рублей дополнительной выручки к 2028 году.

По данным открытых HR-платформ, с начала 2025 года число вакансий для AI-директоров выросло на 30-40%.

Рынок труда меняется, узнайте больше про все нововведения для кадровиков и бухгалтеров. Приходите на бесплатный вебинар «Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года». Он состоится 19 августа в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года. Новый порядок командировок. Полная материальная ответственность. Изменения в ТК РФ: отпуск без сохранения зарплаты, отпуск при усыновлении ребенка. Несовершеннолетние работники: правила работы с 1 сентября 2025 года. Порядок предоставления отгулов. Размеры вахтовых и ночных надбавок. Новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года. Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники). Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 19 августа в 15:00 мск!