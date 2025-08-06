В компаниях вырос спрос на директоров по искусственному интеллекту
За последние месяцы спрос на директоров по искусственному интеллекту (ИИ) вырос в 2-3 раза. В обязанности специалиста входит интеграция ИИ-помощников, управление данными, взаимодействие с IT- и бизнес-подразделениями.
Работодатели готовы платить таким топ-менеджерам от 500 тыс. до 1 млн рублей. Если раньше директоры по ИИ интересовали только крупные предприятия, то сейчас к их поиску присоединился и средний бизнес. Об этом пишут «Известия».
«Их задача — не просто внедрять ИИ, а определять, как искусственный интеллект поможет достичь целей компании или госучреждения — например, увеличить продажи. Они находят задачи, где ИИ действительно может помочь, а не внедряют технологии "просто потому, что это модно"», — объяснил главный инженер компании «Рокет Контрол» Павел Приходько.
Например, в компании X5 внедряют роботизацию, чтобы решить проблему с дефицитом кадров. В «Северстали» уже есть директор по цифровой трансформации, экономический эффект от его решений составил более 2 млрд рублей. Там ожидают, что к 2030 году 90% сотрудников и 90% процессов будут применять наработки ИИ. Компании «Авито» новые технологии обеспечат не менее 21 млрд рублей дополнительной выручки к 2028 году.
По данным открытых HR-платформ, с начала 2025 года число вакансий для AI-директоров выросло на 30-40%.
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