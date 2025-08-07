Минфин: банкам возместят больше средств по льготной ипотеке

Банки получат от государства увеличенную сумму возмещения по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». Особые условия будут действовать на кредиты, оформленные с 7 августа по 1 ноября 2025 года.

Чтобы поддержать льготные программы «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека», Минфин решил увеличить уровень возмещения банкам по кредитам, которые они выдадут с 7 августа по 1 ноября 2025 года. Обновленный уровень возмещения будет действовать в течение всего срока действия этих льготных кредитов.

«Увеличенный уровень возмещения соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах», — сказано на сайте Минфина.

По льготным кредитам на индивидуального жилищное строительство (ИЖС) возмещение будет соответствовать разнице между ключевой ставкой, увеличенной на 3 п. п., и максимальной ставкой по программам.

Программу «Семейная ипотека» запустили в 2018 году, с этого момента 1,5 млн семей смогли купить новое жилье. По программе выдали кредиты на 7,4 трлн рублей, а компенсации из бюджета составили 1,3 трлн.

«Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых могут получить родители с ребенком до 7 лет, с ребенком-инвалидом, а также с двумя несовершеннолетними детьми, если хотят приобрести жилье в городе с населением меньше 50 тыс. человек.