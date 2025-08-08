ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
Мошенничество

Следователи возбудили первое уголовное дело в отношении «дроповода»

Киберполиция МВД задержала человека, который скупал и перепродавал карты для мошеннической деятельности.

Сотрудники Киберполиции вместе со Следственным департаментом МВД задержали россиянина, который скупал и перепродавал электронные средства платежей для использования в преступной деятельности. Об этом сообщила спикер МВД Ирина Волк.

Сначала вышли на так называемого дропа — человека, который за деньги передал мошенникам свой счет. Он воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности и рассказал, кому передал в управление открытый на него счет.

«На основании этих показаний следователями московского Главка возбуждено первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 187 УК.

Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств», — написала Волк.

Злоумышленнику предъявили обвинение и определили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

Покупка, передача и последующее использование чужих банковских карт и счетов – это уголовно наказуемое деяние, напомнила представитель МВД.

Ранее возбудили первое уголовное дело за предоставление банковского счета другому лицу.

Напомним, что новым законом ужесточили наказание для дропперов.

