После ликвидации компании пособие по БиР и по уходу за ребенком до 1,5 лет выплатит СФР
Ликвидация организации — это официальное прекращение деятельности компании и увольнение всех ее сотрудников, в том числе беременных и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.
После увольнения по причине ликвидации пособия в связи с материнством выплатит СФР.
Правила выплаты пособия по беременности и родам
Его выплатят суммарно за весь период отпуска. Кто имеет право:
беременная или родившая женщина, уволенная в связи с ликвидацией;
женщина, усыновившая ребенка до трех месяцев и уволенная в связи с ликвидацией.
Размер пособия – 100% прожиточного минимума в регионе проживания.
Для получения подают заявление в СФР в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам:
через Госуслуги;
в отделении СФР.
Для оформления пособия в течение года после увольнения центр занятости должен признать женщину безработной.
Правила выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Выплачивается ежемесячно и зависит от заработка. Кто может получить:
мать — уволенная в период отпуска по беременности и родам или уходу за ребенком;
отец, другие родственники или опекун — уволенные в период отпуска по уходу за ребенком.
Размер пособия – 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев до отпуска по уходу за ребенком (месяца увольнения).
Для оформления выплаты нужно подать заявление в отделении СФР или через Госуслуги.
Пособие дадут только если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.
Ранее СФР разъяснял, что до момента ликвидации нужно передавать в СФР сведения и документы для назначения пособия по БиР и по уходу за ребенком.
