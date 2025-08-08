После ликвидации компании пособие по БиР и по уходу за ребенком до 1,5 лет выплатит СФР

При закрытии предприятия увольняют в том числе беременных и тех, кто в отпуске по уходу за ребенком. Соцфонд выплатит пособие по БиР, если женщину признали безработной, а пособие по уходу за ребенком – если не получает пособие по безработице.

Ликвидация организации — это официальное прекращение деятельности компании и увольнение всех ее сотрудников, в том числе беременных и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

После увольнения по причине ликвидации пособия в связи с материнством выплатит СФР.

Правила выплаты пособия по беременности и родам

Его выплатят суммарно за весь период отпуска. Кто имеет право:

беременная или родившая женщина, уволенная в связи с ликвидацией;

женщина, усыновившая ребенка до трех месяцев и уволенная в связи с ликвидацией.

Размер пособия – 100% прожиточного минимума в регионе проживания.

Для получения подают заявление в СФР в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам:

через Госуслуги;

в отделении СФР.

Для оформления пособия в течение года после увольнения центр занятости должен признать женщину безработной.

Правила выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Выплачивается ежемесячно и зависит от заработка. Кто может получить:

мать — уволенная в период отпуска по беременности и родам или уходу за ребенком;

отец, другие родственники или опекун — уволенные в период отпуска по уходу за ребенком.

Размер пособия – 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев до отпуска по уходу за ребенком (месяца увольнения).

Для оформления выплаты нужно подать заявление в отделении СФР или через Госуслуги.

Пособие дадут только если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Ранее СФР разъяснял, что до момента ликвидации нужно передавать в СФР сведения и документы для назначения пособия по БиР и по уходу за ребенком.